Полиция завела дело относительно Портнова

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радіо Свобода", в котором фигурирует бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по статьям "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста".
1 ноября Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью, напоминает Цензор.нет
Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как непосредственное давление на команду "Схем", - говорится в заявлении журналистов.
В ответ Портнов пригрозил публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
19 мая этого года, накануне второго тура президентских выборов, Андрей Портнов вернулся в Украину.
Портнова называют инициатором разработки "диктаторских законов" от 16 января 2014-го, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.
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