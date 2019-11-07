Полиция завела дело относительно Портнова

Дело открыли по двум статьям. Фото: ukrinform.ua

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радіо Свобода", в котором фигурирует бывший заместитель главы Администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по статьям "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста".

1 ноября Портнов опубликовал в своем Telegram-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью, напоминает Цензор.нет

Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

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В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как непосредственное давление на команду "Схем", - говорится в заявлении журналистов.

В ответ Портнов пригрозил публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

19 мая этого года, накануне второго тура президентских выборов, Андрей Портнов вернулся в Украину. Портнова называют инициатором разработки "диктаторских законов" от 16 января 2014-го, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Майдана.