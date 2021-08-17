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вторник, 17 августа 2021 04:17

Полиция задержала экс-нардепа Балашова

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Полиция задержала экс-нардепа Балашова
В Киеве задержали Балашова. Фото: Комментарии

Национальная полиция Украины задержала в Киеве бывшего народного депутата, лидера партии "5.10", бизнесмена Геннадия Балашова.

Задержание провели сотрудники Печерского управления полиции "в связи со стычкой со следователем", сообщил его адвокат Игорь Черезов.

Балашова задержали после драки с правоохранителями.

Адвокат экс-нардепа отметил, что следующую ночь Балашов проведет в изоляторе временного содержания.

"Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого для клиента мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова будут явные проблемы со здоровьем", – написал адвокат.

Бизнесмен и бывший народный депутат Геннадий Балашов пришел на допрос в правоохранительные органы в костюме Бэтмена. В одежде и маске супергероя Балашов заявил, что прибыл в Печерский райотделения спасать город от коррупции.

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