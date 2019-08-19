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понедельник, 19 августа 2019 03:56

Полиция задержала блогера, который побил участника АТО

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Полиция задержала блогера, который побил участника АТО
Полиция задержала скандальноизвестного блоггера. Фото: РБК

Правоохранители задержали в Николаеве 32-летнего жителя Бердичева, скандального видеоблоггера Артура Сороченко.

"За совершение хулиганских действий ранее судимый за кражу и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 32-летний житель Бердичева скрывался от хмельницких правоохранителей в Николаеве. Злоумышленник, который имеет уголовные прозвища" Малыш "и" Турик ", пытается вести активную деятельность в социальных сетях ", сообщает пресс-служба полиции.

26 июля этот человек под Житомиром побил ветерана АТО через слова о том, что Россия воюет против Украины. Этот инцидент Сороченко записал на видео и выложил в интернет.

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Сороченко находится в "Чистилище" базы "Миротворец" как провокатор, руководство террористов и лицо, которое отрицает российскую агрессию. В базу он попал после того, как пригрозил переловить и побить по одному персонал "Миротворца" и изнасиловать в извращенной форме "вашего Геращенко" (нардепа Антона Геращенко).

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