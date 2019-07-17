Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"

Фото: Нацполиция

Полиция открыла производство из-за распространения антирекламы на кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа", журналиста Александра Дубинского.

В Обухове и Василькове Киевской, прохожим раздавали газеты с контрагитацией и показывали ролик с антирекламой, отметили правоохранители.

Полиция открыла два производства: по статье "хулиганство" и "нарушение избирательного законодательства". Агитационные материалы изъяли.

Людей, которые распространяли антиагитацию, уже установили. Они дали показания.

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21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.