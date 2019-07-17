Полиция взялась расследовать "чернуху" против кандидата "Слуги народа"

Полиция открыла производство из-за распространения антирекламы на кандидата в народные депутаты от политической партии "Слуга народа", журналиста Александра Дубинского.
В Обухове и Василькове Киевской, прохожим раздавали газеты с контрагитацией и показывали ролик с антирекламой, отметили правоохранители.
Полиция открыла два производства: по статье "хулиганство" и "нарушение избирательного законодательства". Агитационные материалы изъяли.
Людей, которые распространяли антиагитацию, уже установили. Они дали показания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На 107 избирательном округе нарушают закон - нардеп Куприй
21 июля, в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы, которые инициировал президент Владимир Зеленский.
Комментарии