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воскресенье, 21 июля 2019 13:36

Полиция получила 838 сообщений о нарушениях: назвали регионы-рекордсмены

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  В МВД призвали соблюдать законы во время голосования на избирательных участках
В МВД призвали соблюдать законы во время голосования на избирательных участках

За 5 ч. в полицию поступило 838 сообщений о нарушениях во время проведения выборов в парламент.

Об этом на брифинге сообщил советник главы МВД Иван Стойко.

"Поступило на 13:00 838 заявлений и сообщений о нарушениях в той или иной области на выборах. Больше всего в Донецкой области - 128, Днепропетровской - 108, Запорожской - 64. В столице - 59. Они касаются больше всего незаконной агитации - 214 случаев. Есть подкуп - 20 случаев. конфликтных ситуаций было 18.

Составлено 6 административных протоколов. Внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 заявлений ", - сказал Стойко.

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Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На одном из избирательных участков в городе Покров Днепропетровской области проголосовали 100% избирателей.

По состоянию на 12:00 на внеочередных выборах в Верховную Раду проголосовали 17,86% избирателей.

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