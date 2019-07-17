Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками

На Львовщине полицейские разоблачили депутата сельсовета в массовой смс-рассылке для дискредитации партии "Голос" в пользу партии "Європейська солідарність".

Об этом сообщает Департамент киберполиции.

За минувший понедельник в полицию поступали сообщения от жителей Львовщины о массовой рассылке СМС-сообщений.

В сообщениях говорилось, что "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

Киберполиция установила, что лицо, использующее СМС-рассылку с альфа-именем Peremoga, является одним из депутатов сельсоветов Львовской области.

В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца.

Кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за партию "ЄС".

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019-го одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - рассказал начальник киберполиции Сергей Демедюк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя". Следственные действия продолжаются.

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С 15 июля и до завершения избирательной кампании полиция будет работать в усиленном режиме. "Для обеспечения свободного волеизъявления граждан во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, а также для недопущения нарушений общественного порядка и избирательного законодательства полицейские Винницкой работать в усиленном режиме", - говорится в сообщении.