Полиция изъяла партию "гречки" на выборах

Граждане пожаловались полиции на подкуп одним из кандидатов в народные депутаты. Фото: УНІАН

В Одессе полиция прекратила раздачу "подарков" от одного из кандидатов в нардепы.

Об этом сообщили в Киевском отделе полиции города.

По спецлинии "102" поступило сообщение о подкупе избирателей.

Житель многоэтажки увидел, как неизвестные выгружают из "Газели" к подъезду дома пакеты с продуктами. Когда человек поинтересовался основаниями таких действий, неизвестные сели в авто и поехали в неизвестном направлении. Пакеты полиция изъяла.

Правоохранители обследовали территорию района. В соседнем дворе обнаружили грузовик, водителя без документов на транспортное средство и женщину со списком перечня жильцов дома, расположенного неподалеку.

Из машины изъяли более 100 пакетов с продуктами питания и открытками в виде календарей с изображением одного из кандидатов в народные избранники.

Начато уголовное производство по статье "подкуп избирателя".

Сейчас принимаются меры о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые раздавали незаконные "подарки".

Фамилию кандидата в нардепы правоохранители не называют.

"Полиция не допустит нарушений избирательного законодательства. Все незаконные проявления, связанные с избирательным процессом, тщательно будут рассматриваться, правонарушители понесут наказание согласно действующему законодательству", - заявили в ведомстве.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.