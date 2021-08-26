"Полицейские обиделись" - на квартиру депутата наложили арест, машину объявили в розыск

Александра Устинова оплатить 80 тыс. грн компенсации за моральный ущерб заместителю Главного следственного управления полиции Евгению Шевцова. Фото: Украинское новости

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова сообщила, что Печерский районный суд Киева наложил арест на ее квартиру, а машину объявили в розыск. Об этом она написала в Facebook.

Должна уплатить 80 тыс. грн компенсации за моральный ущерб заместителю Главного следственного управления полиции Евгению Шевцову.

"Помните Евгения Шевцова, публично в ФБ обозвавшего меня эпитетами от "бродячего животного" до "тупой овцы"? И на что я ответила, что такой человек недостоин звания офицера. После полугодового "расследования" внутренняя безопасность Национальной полиции сказала, что Женя "ни при чьом"! Оказывается, это не он писал. Кто-то его ФБ взломал, а потом вернул обратно. Кстати, "обиделся" полицейский и написал пост, который затем быстро удалил, потому что я написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение", - рассказала Устинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде предлагают запретить награждать госслужащих

Полицейский подал шесть судебных исков, написала Устинова.

"О том, что Печерский суд вынес такое решение, я не знала. Узнала из "Дії" о том, что должна заплатить почти трехмесячную зарплату бедному, травмированному такой фразой заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполиции на "крузаке". Пришло сообщение об исполнительном производстве по мне. Пришло в июле, а суд был в феврале, оказывается", - сообщила нардеп.

В 2020 году журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование, посвященное недвижимости жены Евгения Шевцова - Елены Шевцовой-Дегрик. Оно касается нежилого помещения в центре Киева 587 кв.м. Это помещение она в "подарок" получила напополам с сыном екс-заместителя главы СБУ в Киеве Евгения Филимонова Владиславом. Устинова начала собирать подписи под обращением к тогдашнему министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы Нацполиция проверила Шевцова.