Пол Манафорт требует убрать из своего дела совместные фото с Виктором Януковичем

Бывший пиарщик экс-президента Виктора Януковича и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт требует в суда не приобщать к делу 474 страницы, которые являются элементами доказательной базы в расследовании.
Среди экспонатов, против поручение которых выступает Манафорт и его адвокаты, есть три фотографии с Януковичем. Они были сделаны на фотосессии во время создания рекламы. На фотографиях может быть изображен помощник Манафорта Константин Килимник, пишет Голос Америки.
Адвокаты экс-руководителя предвыборного штаба Трампа уверяют суд в том, что элементы доказательной базы, против которых они выступают (в том числе вышеупомянутые три фотографии) является "неподходящими, предвзятыми и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами".
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Напомним, Полу Манафорту, бывшему пиарщику Виктора Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Трампа, в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Манафорту может грозить до 80 лет заключения.
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