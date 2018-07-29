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воскресенье, 29 июля 2018 04:44

Пол Манафорт требует убрать из своего дела совместные фото с Виктором Януковичем

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Бывший пиарщик экс-президента Виктора Януковича и экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт требует в суда не приобщать к делу 474 страницы, которые являются элементами доказательной базы в расследовании.

Среди экспонатов, против поручение которых выступает Манафорт и его адвокаты, есть три фотографии с Януковичем. Они были сделаны на фотосессии во время создания рекламы. На фотографиях может быть изображен помощник Манафорта Константин Килимник, пишет Голос Америки.

  Те самые "злополучные" фотографии
Те самые "злополучные" фотографии
  Те самые "злополучные" фотографии
Те самые "злополучные" фотографии
  Те самые "злополучные" фотографии
Те самые "злополучные" фотографии

Адвокаты экс-руководителя предвыборного штаба Трампа уверяют суд в том, что элементы доказательной базы, против которых они выступают (в том числе вышеупомянутые три фотографии) является "неподходящими, предвзятыми и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами".

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Напомним, Полу Манафорту, бывшему пиарщику Виктора Януковича и экс-руководителю избирательного штаба Трампа, в США предъявлены 12 обвинений. Главные - заговор против Соединенных Штатов, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и лживые показания. Манафорту может грозить до 80 лет заключения.

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