Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР

 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 756
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 405
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 603
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2907
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1575
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 396
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 7353
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
8
7
7
4
3
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
Выпустили не менее 10 пуль: показали обстрелянное авто помощника Зеленского
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Украина получила инновационные ковид-лекарства
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Видео
Все видео
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
"Играли в равенство, играли в единство" - Зеленский раскритиковал мировое разделение Covid-вакцин
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Зеленский отреагировал на обстрел авто Шефира
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1 Просмотров: 1323
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2619
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 441
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 13:27

Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР

  Комментировать
Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР
Подробности помощи ФБР украинским правоохранителям пока неизвестны. Фото: Михаил Ткач, УП

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки будет помогать украинским правоохранителям расследовать покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Помощь от ФБР (предоставят. - Gazeta.ua)", - сказал Енин "Украинским Новостям".

Об участии представителей США в расследовании Енин заявил 23 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Шефира: полицейские второй день прочесывают леса. Привлекли водолазов

"Мы получили подтверждение от американских коллег предоставить посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие преступления", - сказал чиновник в эфире телеканала "Украина 24".

Подробностей помощи замминистра не уточнил.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

Расследовать дело будет Главное следственное управление МВД.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 7659
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 5 Просмотров: 7353
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 5778
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5157
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 3519
Политика
Большинство жителей ОРДЛО проявили сопротивление выборам в Госдуму - эксперт
Большинство жителей ОРДЛО проявили сопротивление выборам в Госдуму - эксперт
 Просмотров: 81
В "Слуге народа" начался раздор из-за Разумкова
В "Слуге народа" начался раздор из-за Разумкова Просмотров: 207
Предыдущий глава Житомирской ОГА Гундич присоединился к партии "УДАР Виталия Кличко"
Предыдущий глава Житомирской ОГА Гундич присоединился к партии "УДАР Виталия Кличко" Просмотров: 27
Рада поддержала материальную помощь депортированным коммунистами украинцам
Рада поддержала материальную помощь депортированным коммунистами украинцам Просмотров: 144
В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова
В НАПК обратились касательно заместителя Венедиктовой, который гулял на дне рождения Татарова Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
Покушение на Шефира: появились кадры с места обстрела машины
2
Сформировалась коалиция Офиса, Коломойского и денег - бывший соратник Зеленского
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
Голосов: 8363
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть