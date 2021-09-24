Покушение на Шефира поможет расследовать ФБР

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки будет помогать украинским правоохранителям расследовать покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Помощь от ФБР (предоставят. - Gazeta.ua)", - сказал Енин "Украинским Новостям".

Об участии представителей США в расследовании Енин заявил 23 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Шефира: полицейские второй день прочесывают леса. Привлекли водолазов

"Мы получили подтверждение от американских коллег предоставить посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие преступления", - сказал чиновник в эфире телеканала "Украина 24".

Подробностей помощи замминистра не уточнил.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

Расследовать дело будет Главное следственное управление МВД.