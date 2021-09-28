Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна

Великобритания и США будут помогают расследовать покушение на Сергея Шефира Фото: Дмитрий Хилюк, УНИАН

Великобритания будет помогать расследовать покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, преступление вызвало "бешеную реакцию". ОП получил много звонков со словами поддержки от дружественных и партнерских стран.

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"Многие предложил помощь. Сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и Великобританией. Уверен, мы узнаем, кто за этим стоял", - сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.

Он считает, что за покушением стоят силы, которые не хотят реформ, окончания войны и очистки Украины от криминалитета.

Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Расследовать дело будет Главное следственное управление МВД. Кроме Великобритании, помогать украинским правоохранителям будет Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки. Сейчас рассматривают три версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.