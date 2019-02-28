Показали зарплаты членов ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии в январе получили от 115 тыс. до 202 тыс. грн зарплаты.

Об этом сообщают "Украинские новости".

За первый месяц года председатель комиссии Татьяна Слипачук заработала 195,6 тыс. грн. По 53 тыс. грн составили ее должностной оклад, надбавка за интенсивность труда и премия, а еще 37 тыс. грн - персональная надбавка.

Ее заместители Евгений Радченко и Олег Конопольский получили по 177,4 тыс. грн. Меньше всего насчитали секретарю Наталье Бернацкой - 115 тыс. грн.

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В сентябре 2018 года Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. В новую ЦИК вошли 6 представителей "Блока Петра Порошенко", 3 - "Народного фронта", по одному от "Самопомочи", "Батькивщины", Радикальной партии, "Видродження" и "Воли народа". Еще 2 остались работать из старого состава. Вакантным остается место для представителя "Оппозиционного блока".