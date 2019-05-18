Показали видеоролик, посвященный работе Йованович в Украине

Посол США в Украине Мари Йованович закончила свою трехлетнюю каденцию. Фото: BBC

Посольство США в Украине опубликовало видео в честь завершения дипломатической каденции Мари Йованович в Киеве.

Видеоролик, посвященный работе Йованович на должность посла в Украине. Соответствующее видео размещено на странице американского посольства в Facebook.

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве - оглянемся и пересмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении.

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Посол США в Украине Мария Йованович покидает свой пост по плану - ее трехлетняя каденция завершается. Такое объяснение дали в Государственном департаменте США.