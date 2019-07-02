Показали статистику криминала на выборах

Полиция уже открыла 60 уголовных дел относительно парламентских выборов. Фото: УНІАН

С начала парламентской кампании Нацполиция начала 60 уголовных производств. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего в полицию поступило более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

"В основном информация связана с незаконной агитацией - 1093 факты, подкупом избирателей - 114 фактов, препятствия осуществлению избирательного права - 48 фактов", - сказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич.

Больше всего уголовных производств начато в Одесской и Днепропетровской областях, а также в городе Киеве, указали в полиции.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.