Показали штаб партии Зеленского изнутри

В "Слуге народа" хотят мобилизовать электорат во время отпусков.

Разработкой идеологии, стратегии и программы партии "Слуга народу" занимаются политические консультанты Никита Потураев и Денис Семенов, ранее работавшие с Виктором Пинчуком, Сергеем Тигипко и партией "Укроп" Игоря Коломойского.

К этому всему Потураев еще и есть кандидатом в народные депутаты по спискам "Слуга народу", пишет "Українська правда"

В начале 2017 года Потураев и Семенов работали в журнале "Фокус". Потураев был шеф-редактором, а Семенов - главредом журнала.

Период их сотрудничества с "Фокусом" совпал по времени, когда на медиа-рынке появилась информация о покупке журнала депутатом Виталием Хомутынником.

"Меседж-боксы" для будущих депутатов вместе с Потураевым и Семеновым разрабатывает руководитель медиа-офиса штаба Евгения Кравчук, ранее работавшая в пресс-службе партии "Укроп".

Руководителем избирательного штаба "Слуги народа" является Александр Корниенко, который в начале 2000-х был журналистом, а затем концертным директором и менеджером рок-группы "Крихітка".

Последние девять лет Корниенко работал бизнес-тренером.

Сейчас он курирует работу региональных штабов и контролирует ситуацию в мажоритарных округах.

Вместе с руководителем партии "СН" Дмитрием Разумковым Корниенко предлагает штабу тактические шаги в выработке позиции и месседжей.

Важнейшая функция Разумкова - быть главным спикером и брендфейсом партии.

За законодательные инициативы в штабе отвечает представитель президента в ВР Руслан Стефанчук - один из идеологов Зеленского на президентской кампании.

На парламентских выборах перед "Слуга народу" стоят две задачи: мобилизовать электорат прийти на участки в разгар сезона отпусков и собрать кандидатов из списка в единую команду.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.