Показали разговор Зеленского с российскими пропагандистами

Пропагандисты поговорили с Зеленским в коридоре. Фото: ТСН

15 декабря российское телевидение показало разговор президента Украины Владимира Зеленского с представителями телеканала "Россия 1".

Разговор состоялся во время саммита "нормандской четверки" в Париже. Съемочная группа встретила Зеленского в кулуарах саммита и спросила о впечатлениях от первой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает DW.

"Первая встреча личная. Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.

"У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, конца войны в нашей стране. Я хочу... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на различные вопросы", - сказал Зеленский

Важнейшим он считает начало общения между сторонами.

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"Минск, как говорится, Минском, но время идет, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, в нашей стране виднее, потому что это наша страна и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное то, что мы все начали общаться. И это самое главное", - сказал президент Украины.

Пропагандисты назвали разговор "первым нормальным полноценным общением" украинского президента с российскими СМИ за последние 6 лет.

Съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", что прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности за проведение незаконной съемки при пересечении границы. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.