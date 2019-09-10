Показали первого кнопкодава Верховной Рады 9-го созыва

Мажоритарщик Александр Ковалев стал первым кнопкодавом ВР 9-го созыва.

Первым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва стал внефракционный мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев. Об этом сообщают в движении "Чесно".

Требования Конституции о личном голосовании нардеп нарушил на утреннем заседании во вторник.

Нардеп это сделал во время голосования за проект закона об импичменте. Ковалев давил кнопку "За" на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.

В комментарии Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео признал, что нарушил Конституцию.

В то же время Ефимов на вопрос, почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться:

"Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку. Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

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Александра Ковалева избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной Россией территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района.

51-летний нардеп победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

В Зайцево Ковалев прибегал к явному "гречкосийстве", воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Например, обеспечил 5-этажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолья. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их блюдами. Во время кампании кандидат обвинял украинскую власть в "обстрелах мирного населения Донбасса", напоминают в "Чесно".

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Среди них - неличное голосование при установлении такого факта судом.