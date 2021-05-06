Показали, как выглядит кортеж госсекретаря США Блинкена в Киеве

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена, который сегодня около полуночи прибыл в Украину, насчитывает десятки автомобилей.

Видео кортежа, который покинул аэропорт "Борисполь" после часа ночи, опубликовало издание "Страна".

Кортеж проехал в сторону столицы по пустой Бориспольской трассе. Полиция перекрывала все полосы, чтобы никто его не обгонял. Во главе колонны и в хвосте двигались автомобили с проблесковыми маячками.

Фото: Reuters

Журналисты также сняли кортеж до прибытия госсекретаря США-в момент следования автомобилей к военному аэродрому в Борисполе.

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. 6 мая он встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебою. Цель визита-подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом затяжной агрессии России. Также госсекретарь США будет способствовать прогрессу реформ в Украине, которые имеет ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего.