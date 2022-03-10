Пока не видно, чтобы Путин шел прочь из Украины - США

Путин продолжает агрессию против Украины. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки будут ежедневно поставлять Украине больше снаряжения и оборонительного оружия.

Об этом сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью "РБК-Україна".

"Мы очень удивлены тем, как Украина все это использует", - заявила.

У россиян есть проблемы и они продолжатся, сказала Квин.

"Кроме того, я надеюсь, что продолжится и очень эффективное использование Украиной имеющихся у нее оборонных вооружений, храбрость их войск, а также, кстати, храбрость сил территориальной обороны, также защищающих украинские города", - заявила американский чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия нанесла ущерб Украине на более чем $54 млрд - экономисты

В то же время Квин пока не увидела, что РФ хочет завершать агрессию.

"В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти. Но пока я не увидела, мы не увидели никакого движения в этом направлении", - сказала.

"Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее запросе на системы ПВО и самолеты. Часть проблемы состоит в том, что системы ПВО и самолеты, которые умеют использовать украинцы - не американского производства, а с бывших советских времен. То есть США не могут напрямую поставлять эти вещи.

Так что мы ведем активные переговоры с союзниками по НАТО, которые могли бы поставить их" - заявила Квин.

24 февраля в четыре утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.