Похищение судьи Чауса: задержали нового подозреваемого

 
Ексклюзивы
1/5
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 342
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Как женщине адаптироваться к работе после декрета
Просмотров: 54
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3717
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1332
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 567
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1855
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7272
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 531
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 972
Фото
Все фото
4
3
12
4
3
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали &quot;пробег победы&quot;
ОПЗЖ с охраной, бусы с титушками и Медведчук на бронированном авто: показали "пробег победы"
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; отправились в Луганскую область: первые фото
Зеленский с послами "Большой семерки" отправились в Луганскую область: первые фото
&quot;Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях&quot; - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
"Одного уже нет, а второй еще бьется в конвульсиях" - в сети делятся рисунком о тождестве двух режимов
Видео
Все видео
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
9 мая жена Лещенко щеголяла пребыванием в Москве
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
"Домой не вернулся каждый пятый украинец": Зеленский обратился по случаю Дня победы
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и главаря ДНР Пушилина
Интервью
1/5
Будет тошнить, онемеют руки. Чего ожидать, если наесться ядовитых грибов
Будет тошнить, онемеют руки. Чего ожидать, если наесться ядовитых грибов
Просмотров: 774
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 720
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 873
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 945
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 13:40

Похищение судьи Чауса: задержали нового подозреваемого

  Комментировать
Похищение судьи Чауса: задержали нового подозреваемого
11 мая прокуратура должна обратиться в суд с заявлением о предварительном заключении. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

9 мая при въезде в Молдову задержали одного из подозреваемых по делу о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса.

10 мая прокуратура предъявила 30-летнему подозреваемому обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, которые непосредственно осуществляли похищение гражданина Украины, сообщает полиция Республики Молдова.

11 мая прокуратура обратится в суд с заявлением о предварительном заключении. Согласно уголовному законодательству Молдовы, задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похищение судьи Чауса: СБУ возбудила дело

3 апреля в Кишиневе похитили экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого в Украине с 2016 года обвиняют во взяточничестве. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что его похитили иностранные граждане, которые уже пересекли границу с Украиной. 5 апреля по делу появился первый задержанный. Переписка организаторов преступления велась на украинском.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Похищение судьи Чауса: задержали нового подозреваемого». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Украинский фильм изучают в Гарварде

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 15633
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10179
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7929
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 5301
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 5238
Политика
"Чтобы президента никто не разводил" - Витренко рассказал о задачах
"Чтобы президента никто не разводил" - Витренко рассказал о задачах Просмотров: 54
Жена Лещенко показала ср*ку возмущенным ее гуляниями в Москве
Жена Лещенко показала ср*ку возмущенным ее гуляниями в Москве Просмотров: 333
Законопроект об олигархах: в СНБО уже нашли 13 человек
Законопроект об олигархах: в СНБО уже нашли 13 человек Просмотров: 306
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
 Просмотров: 891
ЕС и США - с Украиной, армия - по стандартам НАТО: что сказал Зеленский на форуме безопасности
ЕС и США - с Украиной, армия - по стандартам НАТО: что сказал Зеленский на форуме безопасности Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
3
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
1
Перец с омлетом - рецепт легкой и вкусной закуски
1
Россию призвали вернуть Украине полный контроль над Крымом
Голосов: 6963
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть