Похищение судьи Чауса: задержали нового подозреваемого

11 мая прокуратура должна обратиться в суд с заявлением о предварительном заключении. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

9 мая при въезде в Молдову задержали одного из подозреваемых по делу о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса.

10 мая прокуратура предъявила 30-летнему подозреваемому обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, которые непосредственно осуществляли похищение гражданина Украины, сообщает полиция Республики Молдова.

11 мая прокуратура обратится в суд с заявлением о предварительном заключении. Согласно уголовному законодательству Молдовы, задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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3 апреля в Кишиневе похитили экс-судью Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого в Украине с 2016 года обвиняют во взяточничестве. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что его похитили иностранные граждане, которые уже пересекли границу с Украиной. 5 апреля по делу появился первый задержанный. Переписка организаторов преступления велась на украинском.