Похищение судьи Чауса: СБУ возбудила дело

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения бывшего судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко, пишет УНН.

"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу", - сказал Дегтяренко.

По его данным, производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных незаконным лишением свободы или похищением человека, незаконной переправкой лиц через государственную границу

Другие данные разглашению не подлежат, добавили в СБУ.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.