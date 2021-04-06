Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?

Никого в Украине уже не удивляет очередное нарушение закона командой Владимира Зеленского, как и им лично. Ну что такого - назвал людей контрабандистами без приговора суда. Ну подумаешь - отменил указ о назначении двух судей КСУ, не имея полномочий ни на их увольнение, ни на отмену такого вида указов. Ну разве это плохо - устроить шоу со спецназовцами и отменой невыгодных результатов выборов на отдельных участках, чтобы протащить своего кандидата в ВР. Но международный скандал с похищением человека - такого у Зеленского до недавнего времени не было.

Николай Чаус, судья Днепровского райсуда Киева

До недавнего времени, потому что, похоже, именно это и произошло в начале апреля в Молдове. Той самой Молдове, с которой Украина должна была выстраивать партнерские отношения с учетом общей проблемы – оккупации Россией территорий. Но такие вещи команду Зеленского интересуют гораздо меньше, чем спасение собственных шкурок на фоне нарастающего вала скандалов и сплошного провала в управлении страной. Поэтому пока Владимир Александрович, как принято говорить в его фракции,"свалил из этой страны" в Катар, мы вспомним историю судьи Чауса, которая на днях получила совершенно неожиданное продолжение с международным скандалом.

Начать следует, пожалуй, с короткой предыстории о самом судье Чаусе. Известным на всю страну он стал в 2016 году, когда был задержан НАБУ на получении взятки в 150 000 долларов, которые решил закопать у себя на грядках, в банках для консервации. Вскоре после этого Чаус исчез, а появился уже в Молдове, где попросил политического убежища. Сначала ему отказали, и даже завели дело за незаконное пересечение молдавской границы, однако Чаус обжаловал отказ в суде, а дело против него в Молдове закрыли.

Собственно, с выезда Чауса из Украины наша история и начинается, поскольку, по версии следствия, в этом ему помогал некий господин А.А. Смирнов, в то время адвокат Чауса. Этот факт был зафиксирован в постановлении Высшего антикоррупционного суда по делу № 991/1532/20. Интересно, что в Едином государственном реестре судебных решений это постановление пока увидеть невозможно, заседание в котором его было вынесено, проводилось в закрытом режиме – однако, его копии можно найти в СМИ, а на сайте судебной власти есть запись о соответствующем заседании (под председательством судьи Хамзина по делу по тому же номеру, что и в опубликованных копиях определения), поэтому полностью скрыть существование этого документа и его содержание, не удалось. Так получилось, что господин Смирнов Андрей Александрович пока оставил адвокатско-пограничную деятельность и устроился на должность заместителя руководителя Офиса президента. Устроился, стоит отметить, еще при господине Богдане и господину Ермаку достался "в наследство".

В Офисе президента господин Смирнов отвечал за работу с правоохранительными органами, на чем и попал в скандал, когда в Сети появились записи из кабинета тогдашнего главы ГБР Романа Трубы. На этих записях упоминался и судья Чаус, позиция по которому у господина Смирнова диаметрально изменилась – от помощи Чаусу в бегстве от правосудия, к постановке главе ГБР задачи "* бать его прямо сейчас". Простите, "* бать" бывшего клиента планировалось через допросы матери, жены и адвоката судьи, одновременно с этим пытаясь "заманить" его обратно в Украину (эта часть плана находилась в ведении самого господина Смирнова, который признался, что имеет контакт с Чаусом). Еще интересный момент, который тоже играет свою роль – на записях есть упоминание о том, что параллельно с делом в ГБР, существует также и дело в НАБУ отношении судьи Чауса и это является проблемой.

Очевидно, способностей господина Трубы "* бать" (извините, это последний раз) судью-беглеца не хватило и Николай Чаус относительно спокойно находился в Молдове, где имел все основания надеяться на решение суда по делу о предоставлении политического убежища, в свою пользу. Возможно именно последний факт и стал причиной того, что судью Чауса в Молдове просто похитили.

О похищении Чауса еще 3 апреля сообщил его адвокат в Молдове, господин Юлиан Белан, который обратился с соответствующим заявлением в милицию, заявив, что подобные события дают основания для сомнений в способности государства защитить своих жителей.

Как рассказал сегодня, 5 апреля, на брифинге министр внутренних дел Молдовы, следователи смогли установить обстоятельства похищения судьи Чауса в Кишиневе и даже задержать одного из подозреваемых. Благодаря этому удалось найти автомобили, которыми пользовались при угоне, восстановить их маршрут и получить переписку, которая велась на украинском языке. Сейчас молдавским правоохранителям известно, что 3 апреля в Кишиневе Чауса похитила группа мужчин, которые общались между собой на русском и украинском языках, а после похищения отправились в сторону молдавско-украинской границы и пересекли ее, въехав на территорию Украины.

Скандал с похищением Чауса в последние дни является основной темой молдавских СМИ и дошел даже до президента страны, госпожи Майи Санду, которая заявила, что подобные похищения являются недопустимыми, независимо от того, идет ли речь о гражданах Молдовы, или иностранцах (как бы то ни было, по меньшей мере до решения суда по делу о предоставлении политического убежища, Чаус имел законные основания находиться в Молдове и пользоваться иммунитетом против экстрадиции).

Со всем этим, вернемся к нашим государственным деятелям, и попробуем разобраться, зачем было все это видеть. Версию о "неотвратимости наказания" Чаусу можно, думаю, отбросить сразу – в конце концов, где команда Зеленского и где правосудие и законность как таковые, как и неотвратимость наказания коррупционерам, в частности.

Гораздо более перспективной является другая версия – когда Чаус получил бы политическое убежище в Молдове, в Украине непременно бы возник вопрос: "А как так получилось, что экс-судья смог убежать уже будучи пойманным на взятке, а один из людей, которые ему в этом помогли (и это зафиксировано решением суда), сейчас является одним из руководителей Офиса президента Зеленского?" Конечно, этот вопрос никто не задал, если бы Чауса удалось поймать и образцово-показательно судить.

Эта версия имеет еще два аргумента в свою пользу. Первый – организацию побега Чауса в свое время у Зеленского пытались привязать к Петру Порошенко, пытаясь посадить того ну хоть за что-нибудь. Безрезультатно, но для запуска медиакампании силами ботофермы этого вполне хватило бы. Второй аргумент – в том же постановлении, в котором фигурировал господин Смирнов. В его тексте упоминалось, что следователи НАБУ считают, что в побеге Чауса определенную роль играл сотрудник ГУР МО, заместителем руководителя которого в то время был генерал-майор Василий Бурба, который возглавил управление в октябре 2016 года.

Генерала Бурбу представлять нет необходимости. Неоднократно награжденный офицер, участвовавший в войне с Россией с 2014 года, координируя работу контрразведки СБУ. В самом начале АТО группа под его командованием задержала кадрового офицера ГРУ РФ Романа Филатова и ликвидировала его агентурную сеть, которая действовала на юге Украины. Филатова впоследствии удалось обменять на украинских военнопленных и незаконно заключенных в Крыму активистов. Однако широкой общественности генерал Бурба известен прежде всего из-за скандала со срывом операции по задержанию российских наемников из "группы Вагнера" в Беларуси. Почти сразу после срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", генерала Бурбу в должности начальника ГУР МО заменили на Кирила Буданова. Тогда СМИ связывали такое решение Зеленского с тем, что якобы генерал Бурба требовал расследования причастности руководства ОП к срыву спецоперации, о которой он и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий доложили Зеленскому за неделю до этого. Впоследствии, в интервью "Интерфаксу" генерал отрицает причастность президента к помощи "вагнеровцам". Однако на увольнении генерала Бурбы с должности начальника ГУР МО эта история не закончилась. В конце февраля этого года появилась информация, що Василия Бурбу с семьей выселили из дома и лишили охраны и документов прикрытия. Были опубликованы также соответствующие документы, в частности письмо от ГУД, в котором говорилось о том, что генерала выселили из ведомственного дома из-за проведения ремонта без согласования с Госуправления делами. Вскоре в Нацполиции заявили, что генерала и его семью продолжают охранять.

Все эти события происходили на фоне новостей о расследовании командой Bellingcat истории с провалом спецоперации по задержанию "вагнеровцев", в котором генерал Бурба играл не последнюю роль. Сказать, что офис Зеленского этот вопрос очень беспокоит, значит не сказать ничего – регулярно появляется информация то о попытке ОП помешать завершению расследования, то о попытках его дискредитировать, уговорив свидетелей отказаться от своих слов, хотя сами расследователи даже не говорят, что речь идет об однозначной измене, оперируя понятием "ошибка". Это все может показаться довольно конспирологическим, если не упомянуть еще одно громкое событие 2021 года – задержание Семена Семенченко и Евгения Шевченко, которых сразу после задержания отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования. Дело в том, что деятельность "частной армии" Семенченко-Шевченко заинтересовала СБУ только после того, как Евгений Шевченко дал интервью Bellingcat по делу "вагнеровцев".

Возвращаясь к истории с судьей Чаусом, видим возможность убить сразу двух зайцев – обелить репутацию господина Смирнова, одновременно дискредитировав генерала Бурбу, приписав ему ключевую роль в организации побега Чауса. Однако, для того, чтобы это реализовать, нужны две вещи. Первая – сам судья Чаус, с чем, как видим, уже разобрались. Вторая – нужно чтобы он официально дал показания о том, что организацией его побега занимался лично генерал Бурба и, почему бы и нет, Петр Порошенко (чтобы заодно сорвать весь джек-пот). Собственно, со вторым этапом этого плана может выйти заминка, поскольку на фоне того скандала, который разгорелся в Молдове (а там на кону уже репутация и политическое будущее президента и руководителей силовых ведомств), достаточно проблематично будет ограничиться пресс-релизом ГБР в стиле "ой, а у нас тут судья Чаус в каморке нашелся и такое рассказал, вы не поверите". Ну и не следует забывать о том, что судью нужно будет как-то "спрятать" от НАБУ, которое также расследует дело в отношении него.

Что ж, понаблюдаем за развитием этой ситуации. Провал в экономике, провал в медицине, коррупционные скандалы и непотизм, систематические нарушения закона, незаконные аресты и политические преследования активистов – почему бы не добавить к этому коктейлю еще и международный скандал с совершением тяжкого преступления? Просто интересно, чем все закончится.