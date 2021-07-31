Похищение Чауса: жена экс-судьи сделала заявление

В СБУ заявляли, что их сотрудники не похищали Чауса. Фото: ua.news

Жена екссудди Николая Чауса Светлана заявила, что он все еще не вышел с ней на связь.

В то же время, представители Службы безопасности Украины позвонили к ней и сообщили, что Чаус находится у них. Об этом сообщает Страна.

Сотрудники СБУ заявили, что не похищали Чауса и действовали исключительно в рамках закона и полномочий.

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Светлана Чаус добавила, что пока не будет приезжать в столицу и требовать встречи с мужем, потому что там уже есть адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец.

Бывшего судью Николая Чауса, которого похитили в Молдове, нашли в Винницкой области. Об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица. 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали за экстрадиционным запросом Украины в Молдове.