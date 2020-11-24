Пограничники не пустили в Украину венгерского топ-чиновника

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Пограничники не пустили в Украину венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства в местных выборах.

Об этом сообщили в МИД.

"24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской области Венгрии и Закарпатской областью господину Иштвану Грежи было отказано во въезде на территорию Украины через существующий запрет. Решение о запрете въезда гражданам иностранных государств принимается в соответствии с существующим в правовом поле Украины порядке. Одним из оснований для этого является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины ", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в случае с Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения Избирательного кодекса Украины. В частности, запрещено иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса.

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"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связана исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", - добавили в МИД.

В МИД сообщили, что в соответствии с установленным порядком, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу Украины.

26 октября в МИД Украины заявили о вмешательстве Венгрии в местных выборах. Она прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".