Погибшему под Иловайском полковнику присвоили Героя Украины

Павел Пивоваренко погиб при выходе из Иловайского котла. Фото: АрміяInform

Полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском в 2014 году, присвоено звание Героя Украины.

Указ подписал президент Владимир Зеленский 10 декабря.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу - полковнику (посмертно)", – говорится в указе.

Павел Пивоваренко исполнял обязанности командира 51 ОМБр. Участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска, Попасной, ряда населенных пунктов.

Погиб 29 августа 2014 года во время прорыва колонны из окружения под Иловайском.

Полковник перезахоронили в июле 2016 года в Киеве на Лукьяновском кладбище.

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1 декабря президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" участнику боевых действий в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрию Коцюбайло с позывным "Да Винчи".