"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина

Не надо смешивать "свободу слова" и "государственную измену", говорит Вакарчук. Фото: УНІАН

Правоохранители должны обратить внимание на телеканалы, которые занимаются информационной диверсией, подыгрывают России, при этом прикрываются "свободой слова".

Об этом заявили в партии "Голос". Так прокомментировали ситуацию вокруг телеканала "Прямий".

"Свобода слова - основополагающая ценность украинского общества. Считаем недопустимым любое политически мотивированное давление на средства массовой информации.

Вместе с тем, мы не имеем права игнорировать явные попытки информационной диверсии, подыгрывание врагу и даже измены государственных интересов, что позволяют себе некоторые информационные каналы, прикрываясь "свободой слова". Такое поведение, особенно в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины враг, подрывает национальную безопасность и должно быть остановлено.

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Именно поэтому нам очевидно: ситуация вокруг "Прямого канала" кардинально отличается от ситуации вокруг "112", "NewsOne" и других каналов "холдинга Медведчука", - заявили в политсиле.

"Нам неизвестно о действиях "Прямого канала", которые бы подрывали нашу национальную безопасность. Зато каналы "112", "NewsOne" и "Zik" регулярно осуществляют сознательные манипуляции в интересах России. И именно им правоохранители должны дать соответствующую оценку. В строгом соответствии с украинским законодательством.

Свобода слова - это свобода слова.

Экономическое преступление - это экономическое преступление.

Государственная измена - это государственная измена", - говорится в заявлении от имени лидера "Голоса" Святослава Вакарчука и председателя одноименной фракции Сергея Рахманина.

Следователи Государственного бюро расследований в четверг проводили обыски в квартире владельца телеканала "Прямий". Телеканал также связывают с пятым президентом Петром Порошенко.