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понедельник, 26 апреля 2021 22:35

Подводные камни "ковидного" аудита: СМИ рассказали о противостоянии Степанова и Марченко

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Подводные камни &quot;ковидного&quot; аудита: СМИ рассказали о противостоянии Степанова и Марченко
Назначение Геннадия Плиса на должность главы Держаудитслужбы может быть элементом борьбы Виталия Кличко за кресло президента. Фото: Facebook

Переназначение на должность главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса, а также дальнейшее обнародование критического отчета о растрате денег "ковидного фонда" может с одинаковой вероятностью быть элементом борьбы мэра Виталия Кличко за кресло президента, а также попыткой министра финансов Сергея Марченко побороть амбиции главы МОЗ Максима Степанова. Об этом пишет издание "Комментарии".

Журналисты напоминают, что Плис еще при Леониде Черновецком возглавил в КГГА управление внутреннего финансового контроля и аудита, а в 2012-13 гг. возглавлял набсовет Государственной продовольственной зерновой корпорации (ГПЗКУ). Корпорацию создавали под старшего сына Виктора Януковича - Александра, а фактически руководил процессами один из наиболее влиятельных людей времен беглого экс-президента - Юрий Иванющенко (известный также как Юра Енакиевский).

"Глава набсовета - лицо максимально доверенное, он отвечал за внутренний аудит и проверку контрактов. Поэтому вряд ли кто-то будет отрицать прямые и тесные связи Плиса и Иванющенко. В подтверждение можно добавить, что Плис также был советником у министра АПК Николая Присяжнюка, формального куратора ГПЗКУ от правительства. Именно в период пребывания Геннадия Плиса в должности в компании случились масштабные хищения на 132 млн грн.", - пишет издание.

Пресса писала, что после Революции достоинства, когда Плис вернулся в КГГА уже при Виталии Кличко, он мог иметь отношение к ряду скандалов. В дальнейшем, даже став заминистра финансов и и. о. главы Госаудитслужбы Плис, как писали СМИ, не перестает общаться с Кличко и "смотрящим" по Киеву Денисом Комарницким, с которым они якобы "выбивают деньги из подрядчиков на транспорте и в инфраструктуре" через Директора департамента транспортной инфраструктуры Андрея Романенко.

Накануне был обнародован ответ журналистам о результатах аудита "ковидного фонда", часть которого также использовалась для дорожного строительства. В ходе аудита были найдены злоупотребления на сотни миллионов гривень. Некоторые эксперты усмотрели в этом злой умысел Виталия Кличко.

"Тема коррупции на "Большой стройке" имеет большой потенциал для снижения рейтингов Владимира Зеленского на будущих президентских выборах. А Виталий Владимирович, как известно, видит себя единственной реальной альтернативой действующему гаранту Конституции", - говорится в материале.

"Тема разворовывания "ковидного фонда" - достойный ответ "ерничанию" Банковой по поводу неспособности Кличко организовать вакцинацию или достроить мосты. И отлично ложится в стратегию говорить больше не о городских, а об общенациональных проблемах (карантине, тарифах). Ее уже подхватывают пиарщики Кличко. А имея теперь в Госаудитслужбе такого сексота (секретного сотрудника) как Геннадий Плис, поставки компромата "без посредников" на Хрещатик обеспечены", - добавляют журналисты.

Другая версия появления отчета связана с интересами министра финансов Сергея Марченко и его противостоянием с главой Минздрава Степановым.

"Как известно, между двумя чиновниками уже давно тлеет личный конфликт. Заочные дебаты сводились к нежеланию Марченко расширять финансирование Минздрава за счет сокращения других расходов. Степанов же, в свою очередь, доказывал приоритетность выделения средств на новые койки и вакцинацию (и в итоге оказался прав)", - напоминают журналисты.

В ходе недавнего интервью "ЛБ" Марченко назвал Степанова "персонажем из "12 стульев". Министр отреагировал довольно сдержанно: мол, из 15 млрд грн., которые министерство запросило на борьбу с "ковидом", выделили всего 2 млрд грн.

"Геннадий Плис и его Госаудиторская служба, согласно этой версии, должны продемонстрировать, насколько неэффективно Степанов расходует средства налогоплательщиков ("зачем ему выделять еще больше"), а может быть и вовсе на основании данных о злоупотреблениях раскрутить одно или несколько уголовных дел против министра здравоохранения", - подытоживает издание.

Журналисты также допускают, что Плис мог помогать Марченко и в других "проектах", в частности, частью стратегии на оттягивание сроков получения транша от МВФ мог сработать обнародованный Госаудитслужбой осенью отчет о финансовых потерях "Нафтогаза" на уровне 75 млрд грн.

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