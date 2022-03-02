Подсчитали потери врага

Озвучилсколько потерял враг за вчера. Фото: Комментарии

Российские захватчики, ворвавшиеся в Украину 24 февраля и ведущие кровопролитную войну, несут потери.

Украинскому руководству стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа кадыровцев была уничтожена, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Вооруженные силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты расстреляли мирных жителей, пытавшихся остановить колонну бронетехники

Экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщики Су-24м Воздушных сил ВС Украины совместно нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.