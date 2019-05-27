Подозреваемый в госизмене СБУшник пошел в суд против Зеленского

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.
Согласно данным судебного расписания, 23 мая он подал иск на президента. Адвокат бывшего разведчика подтвердил эту информацию, передает Украинская Правда.
Семочко требует отменить указ экс-главы государства Петра Порошенко об его увольнении. Защитник экс-чиновника Юрий Безуевський объяснил, что он считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.
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Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.
Иск будет рассматривать Кассационный административный суд. Там уже определили состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует. Адвокату о ней также еще неизвестно.
Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях нескольких судей Апелляционного суда. Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный суд.
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