Подозреваемый в госизмене СБУшник пошел в суд против Зеленского

Семочко подал в суд. Хочет вернуть себе должность экс-заместителя Службы внешней разведки. Фото с открытых источников.

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Согласно данным судебного расписания, 23 мая он подал иск на президента. Адвокат бывшего разведчика подтвердил эту информацию, передает Украинская Правда.

Семочко требует отменить указ экс-главы государства Петра Порошенко об его увольнении. Защитник экс-чиновника Юрий Безуевський объяснил, что он считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

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Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд. Там уже определили состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует. Адвокату о ней также еще неизвестно.

Прокуратура Херсона выявила массовые нарушения в действиях нескольких судей Апелляционного суда. Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный суд.