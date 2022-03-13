Подоляк назвал главное условие для окончания войны

Украина закончит войну лишь тогда, когда все войска Российской Федерации полностью выйдут с территории страны и освободят все населенные пункты.

Россия оказалась в чрезвычайно бедственном положении. Война с Украиной является для нее кризисной, заявил советник главы Офиса президента, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее время".

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"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощное санкционное давление будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию. Мы же закончим войну только при одном условии", - сказал он.

Подоляк также высказался о "референдумах" на оккупированных территориях:

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.