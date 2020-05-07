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четверг, 07 мая 2020 17:18

Подготовили законопроект об увольнении министров

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Подготовили законопроект об увольнении министров
В парламенте расписали процедуру, как увольнять членов правительства. Фото: kmu.gov.ua

В Верховной Раде написали законопроект, который позволит парламенту поставить вопрос об ответственности министров и инициировать их отставку.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду. Впрочем, у нас отсутствуют законодательные положения, которые конкретизировали бы такое конституционное право парламента.

Исключение - разве что закон "О статусе народного депутата Украины", дающий нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля.

Выход - процедура интерпелляции. Этот термин как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам", - рассказала нардеп.

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По словам Кравчук, инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение - выносится на пленарное заседание.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении.

В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования - и парламент сам принимает решение об увольнении министра.

Касательно министров обороны и иностранных дел - Рада рекомендует президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции", - объяснила депутат.

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.

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