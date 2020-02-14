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пятница, 14 февраля 2020 21:35

Поддержка Украины в национальных интересах многих стран - Порошенко

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Поддержка Украины в национальных интересах многих стран - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в первый день Мюнхенской конференции безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против России и поддержку реформ в нашем государстве. Об этом он заявил журналистам во время интервью.

"Сейчас Украина звучит в выступлениях ключевых лидеров. И во время двусторонних встреч, и во время публичных мероприятий нам надо сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые стояли и стоят перед Украиной последние годы. Это - сохранение санкций против Российской Федерации, до полного освобождение украинской земли", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что важно держать в повестке дня не только вопрос Донбасса, но и Крым. "Речь идет как о Донбассе, так и о Крыме. Вопрос Крыма сегодня поднимался и во время двусторонних встреч. Встречи мы имели очень большие, потому что это площадка, где их организовывать чрезвычайно легко. Мы провели переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Состоялся очень эмоциональная хороший разговор с Нэнси Пелоси - спикером Палаты представителей американского Конгресса. Были встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым и со многими лидерами, министрами", - сообщил Порошенко.

"Очень содержательная встреча была с президентом Литвы - двусторонняя. Это первая встреча. Вы помните, насколько важную роль сыграла Литва за последние 5 лет. Она была первая, кто поставил нам смертельное оружие. Она одна из первых защищала нас на Совете Европейского Союза и эти позиции были очень глубокие", - напомнил Порошенко.

"Была конструктивная встреча с американской делегацией. И очень важная встреча с Кристалину Геогиевой - исполнительным директором Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с МВФ, обеспечения стабильности финансово-банковской системы страны. Это также для Украины чрезвычайно важно. За такой короткий срок здесь была очень насыщенная программа", - подытожил Порошенко.

Он отметил, что несмотря на широкую проукраинскую коалицию, которая была выстроена за 5 предыдущий лет, работать над вопросами безопасности нужно все время.

"Нам надо бороться - бороться за Украину. Сама по себе, с неба, безопасность, поддержка не упадет. Кто-то думал, что за последние пять лет это само идет в руки и достаточно просто приехать и улыбаться. Нет. Это кропотливая, тяжелая дипломатическая работа, которая требует координации с министерством иностранных дел, с лидерами стран.

И на сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что на время эта координация была утрачена. И сейчас надо активно работать для того, чтобы эту координацию восстанавливать. В том числе и на Мюнхенской сфере конференции безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Наши международные партнеры выходят из своих национальных интересов. А наша задача - убедить, что если Украина защищает свой суверенитет - она ​​защищает не только себя, но и всю Европу и весь мир. Когда Украина защищает мой суверенитет - она ​​также защищает свободу и демократию в всем мире. И поддержка Украины исходит из национальных интересов каждого государства. Вот этим я занимался пять лет своего президентства и сейчас, как и я и обещал, я продолжаю эту упорную, кропотливую работу", - отметил Петр Порошенко.

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