"Поддержка будет". Зеленский встретился с сенаторами США, которых не пустили в РФ

Зеленский надеется на военную помощь. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи.

Они приехали в Киев после того, как им запретили въезд в Россию, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что планирует продолжать "активные реформы в секторе безопасности и обороны Украины по стандартам НАТО". А также выразил надежду, что США увелычас объемы помощи Украине в сфере безопасности.

Сенаторы пообещали, что США предоставят средства для военной помощи Украине в этом или следующем финансовом году.

"Вопросы предоставления военной помощи неоднократно единогласно принималось Конгрессом и сейчас, несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года", - сказал Мерфи.

Джонсон добавил, что встречался с президентом Дональдом Трампом и убеждал, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

"Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи находится в бюджетном комитете, и мы примем предоставление этой финансовой помощи в 2020 году. Поддержка США для Украины будет", - подчеркнул он.

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Кроме того, глава государства обратил внимание сенаторов на россыйскую "паспортизацию" украинцев на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования на это явление.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, в частности подчеркнули важность налаживания поставок энергоносителей из США в Украину. Зеленский выразил надежду на принятие Конгрессом США решения о санкциях против компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2".

После того, как Рону Джонсону и Крису Мерфи запретили въезд в Россию, они заявили, что посетят Украину.

Свой визит в Киев они начали со встречи с новым генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой и Виталием Каско, который в 2014-2016 годах был заместителем председателя ГПУ.