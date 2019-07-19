"Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле

Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый призвал украинцев употреблять конопляное масло. Фото: Конкурент

Лечебная как средство против стресса и полезна для тех, кто имеет лишний вес или повышенный уровень холестерина.

Лидер "Самопомощи" Андрей Садовый разместил у себя на Facebook-странице видеоролик, в котором популяризирует конопляное масло украинского производства.

"Богатая антиоксидантами, поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт", - говорит в видео Садовый.

Как объясняет он в заметке, ролик снят на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.

"Ездил туда поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от "Самопомощи" бьется с адептом "русского мира" Деркачем", - написал Садовый.

Напомним, вчера в эфире ток-шоу "Право на власть" Андрей Садовый призвал демократические политические силы поддержать кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко в 159 избирательном округе на Сумщине. "Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.