Подарки на 15 миллионов: сколько на самом деле зарабатывает Бухарев

В марта 2014 Александр Турчинов, который исполнял обязанности президента, назначил Бухарева начальником Главного управления Службы безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. ФОТО: ВАДИМ ЧУПРИНА

Новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев подарил своей дочери Юлии квартиру за 14.5 млн. гривен и место на парковке за 950 тыс..

Об этом написала в Facebook журналистка Кристина Бердинских. Соответствующая информация указана и в декларации чиновника за 2018.

"В декларации Бухарева супер повезло его дочери - Юлии Бухаревой. Девушка задекларировала полученные в 2018 году квартиру стоимостью 14,5 млн. гривен и место в паркинге за 950 тыс. гривен, - пишет журналистка.

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Согласно документам годовой доход Бухарева составляет 818 тыс. грн.