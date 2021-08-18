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суббота, 21 августа 2021 14:28

Под Верховной Радой протестуют верующие УПЦ
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Под Верховной Радой, где должна состояться встреча председателя парламента Дмитрия Разумкова и Вселенского патриарха Варфоломея, собрались верующие Украинской православной церкви.

Сторонники УПЦ хотят встретиться с Константинопольским патриархом, чтобы выразить несогласие Томосу и рассказать о дискриминации. Фото и видео пикета очевидцы публикуют в соцсетях.

На месте акции находится полиция. По данным СМИ, возле здания Рады собрались несколько тысяч человек.

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Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ. Фото: t.me/KlymenkoTime
Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ. Фото: t.me/KlymenkoTime
Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ. Фото: t.me/KlymenkoTime
Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ. Фото: t.me/KlymenkoTime
Под Верховной Радой проходит пикет УПЦ. Фото: t.me/KlymenkoTime

20 августа в Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей. В воскресенье, 22 августа, в 09:00 на территории Софийского собора под открытым небом пройдет божественная литургия. Ее возглавят Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний.

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