Под Сумами - уличные бои, движется вражеская колонна с пленными

Оккупанты захватили в плен бойцов терробороны.

Под поселком Низы в Сумской области движется российская колонна с белыми флагами.

Об этом сообщил глава Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

В колонне есть украинские пленники, пишет "Суспільне".

"Деревня Низы, Сумский район, вражеская техника ездит по селу и его окрестностям.

Ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей!

Будьте дома, подальше от окон! Не выходите на улицу!", – обратился Живицкий.

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Также сообщил, что российская колонна тяжелой техники едет через город Тростянец. "Угроза уличных боев. Держитесь подальше от окон", - заявил.

На въезде в Сумы идут уличные бои со стороны Низов, сообщает "Україна 24".

Российские военные едут по колонне на нескольких машинах и БТРах с белыми флагами. На борту, по информации штаба военно-гражданской администрации Сумской области, находятся пленные Сумской терробороны, которые пытались удержать противника в Низах.

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