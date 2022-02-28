Под Сумами украинский Bayraktar уничтожил 96 танков, 20 "Градов" и заправочную станцию

Беспилотник уничтожил вражескую артиллерию. Фото: Антон Геращенко

Возле села Куличка в Лебединщине Сумской области украинский Bayraktar уничтожил базу оккупантов.

Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

Беспилотник уничтожил 96 танков, 20 "Градов" и восемь заправщиков.

Гражданских в этом районе не было.

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Также опубликовали видео операции.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.