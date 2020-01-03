Под салютами в Новой Зеландии и с блинами для детей - как проводят праздники политики

Позади Рождество по григорианскому календарю и Новый Год, впереди - Сочельник, Рождество по юлианскому календарю, Крещение и еще несколько праздников.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями празднования, и украинские политики - не исключение.

Gazeta.ua собрала самые интересные публикации, фотографии народных избранников и чиновников.

Фотографии с президентом Украины Владимиром Зеленским начали публиковать пользователи Instagram, указывая геолокацию горнолыжного курорта "Буковель".

Одним из первых 2020-й год встретил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. На своей странице поделился видео с салютами в Новой Зеландии.

А также пейзажами с отдыха на Милфордском заливе.

"Надо преодолеть 18 000 км до него, но похоже, что оно того стоит", - написал нардеп.

Фото с геолокации вне Украине 1 января опубликовал еще один нардеп с голоса - Роман Лозинский.

"Более подлинности всем нам в 2020", - добавил он под фото.

Автор: Facebook-cтраница Романа Лозинского

Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук обошелся без новогоднего фото, впрочем подвел итоги 2019.

"Итого года: обписял депутата", - написал он под фото.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в первый день 2020-го опубликовала фото с котенком и в шапке Санта Клауса.

А за несколько часов похвасталась фотографией с новогодним подарком - палками для скандинавской ходьбы.

Крымчанка, "слуга народа" Лиза Богуцкая, начала год напоминанием, что с 1 января депутаты теряют свою неприкосновенность.

Депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина на праздники готовила блины для детей.

Городской председатель Львова Андрей Садовый 1 января делилось не новогодними фото, а фотографией сына на мероприятии по случаю дня рождения Степана Бандеры.