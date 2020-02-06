Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности

В четверг полиция усилила меры безопасности в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщили в ведомстве.

Под стенами парламента митинги против рынка земли собрали партии "Батькивщина" и ВО "Свобода". Люди держат партийные флаги вывесили баннеры, поставили сцену.

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