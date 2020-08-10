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Под Офисом генпрокурора устроили протест против Венедиктовой

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Под Офисом генпрокурора устроили протест против Венедиктовой
Протестующие требуют отставки генпрокурорки Венедиктовой. Фото Дмитрий Хилюк, "Униан"

В Киеве прошла акция "Прокуратура: совесть в розыске!". Активисты вышли на митинг под Офис генерального прокурора с требованием отставки Ирины Венедиктовой.

Акцию организовали общественная организация "Движение сопротивления капитуляции", инициатива в поддержку активиста Сергея Стерненка, а также инициативы Free Dr Kuzmenko, Free Riff. В акции приняли участие около сотни человек, в том числе сам Стерненко с адвокатами, которому недавно сменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной. У входа в Офис генпрокурора растянули два баннера: "Нет - политическим репрессиям" и "Довольно лжи" с фотографиями подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Кроме того у прокуратуры разместили автомобиль с громкоговорителем и музыкой, сообщает "Униан"

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Участники протеста выдвинули требования к генпрокурору. От Венедиктовой потребовали уйти в отставку, закрыв перед этим все "политические дела", особенно в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Также участники акции требовали закрыть дело Стерненка и "разморозить" привлечение к ответственности судей Окружного административного суда Киева. В конце акции протеста митингующие исполнили гимн Украины и зажгли файеры.

2 года назад на активиста Стерненка совершили 3 покушения. Во время третьего, 24 мая, двое злоумышленников напали на Стерненка и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненка и второго нападающего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану. Через некоторое время тот бежал из Украины.

В "убийстве" Стерненка обвиняют политики времен Виктора Януковича Андрей Портнов и Елена Лукаш, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – По жизни" Илья Кива и Вадим Рабинович, от "Слуги народа" – Максим Бужанский и Александр Дубинский.

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