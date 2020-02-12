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Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федына пришла в Государственное бюро расследований. Следователи ГБР должны ей вручить уведомление о подозрении по фактам угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Под зданием проходит акция в поддержку Федыны. В акции принимают участие народные депутаты и общественные активисты.

"Это первый случай, когда депутата пытаются привлечь к ответственности без голосования Рады, без согласований. И вы видите, за что. Знаете за что? За три слова - "там может прилететь". Там вполне может прилететь, там действительно рвутся гранаты, там действительно погибают люди и там действительно опасно", - отметила нардеп Виктория Сюмар.

"Мы здесь для того, чтобы показать: мы не боимся и не будем бояться. Мы скажем эту фразу Владимиру Зеленскому и всей его власти, всей его вертикали: мы не боимся", - добавила Сюмар.

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" объявили о начале флешмоба и повторили слова "Там может прилететь", из-за которых начато уголовное производство против Федыны, а президент Зеленский признан потерпевшим.

  Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
  Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
  Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
  Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны
Под зданием ГБР проходит акция в поддержку нардепа София Федыны

Напомним, 26 ноября 2019 года следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

5 февраля в Офисе Генпрокурора сообщили, что нардеп Федына вызывается в ГБР для вручения уведомления о подозрении.

27 октября 2019 года они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Цензор.НЕТ
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