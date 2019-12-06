Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи

45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Еще 17% определяют войну как гражданскую, в которой одну из сторон поддерживает Россия.

Чуть меньше, 13%, называют это войной Запада с Россией.

12% считают войну чисто внутренним гражданским конфликтом.

Трудно ответить 11% опрошенных.

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Автор: Фонд Деминициатив и КМИС Визуализация данных опроса

Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.