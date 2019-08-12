Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио Свобода

Политический психолог Светлана Чунихина объяснила поведение президента Украины Владимира Зеленского.

"В поведении Зеленского есть свой политический расчет, ведь пока он купался в фонтанах (в Мариуполе), эпатируя публику, рейтинг у него все равно падал", - заявила психолог, - пишет Сегодня.

В народе стали сравнивать его поведение с действиями президента Беларуси Александра Лукашенко, для которого приехать в глубинку и отчитать чиновника и освободить его - обычное дело.

"Но как только он начинал" включать Лукашенко ", это соответствовало запросам общества, рейтинг начинал расти, и мы сегодня видим беспрецедентную победу (в том числе его политической силы. И успех. Политически неопытный Зеленский оказался человеком с куда более острым политическим чутьем, чем наши классические канонические политики. его политическое чутье релевантно нашей ситуации, в наше время и нашему обществу. как это характеризует его как политика и как человека? Конечно есть рамка каузальной атрибуции,как мы приписываем людям мотивы и причины их поведения. Мы должны смотреть, насколько поведение человека в данной ситуации типично или уникально, а также насколько оно соответствует нормам. Эти публичные порки чиновников с моей точки зрения, скорее типичны. Мы видели их неоднократно у Януковича и Гройсмана. Это типичное поведение более статусного начальника по отношению к менее статусного ", - рассказала Чунихина.

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Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

"Мы знаем о двух случая, где оба президента будут присутствовать. Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими ".