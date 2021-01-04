Почему Зеленский остается лидером рейтингов

Скандалы касались не Зеленского, а его окружения, говорит социолог. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных симпатий, потому что нет альтернативы. Об этом сказал гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Это отсутствие альтернативы, так как к другим, любым системным политикам доверие очень сильно упало после 2014 года. После 2014-го средства массовой информации начали работать по-другому. Во времена Януковича фактически был всего лишь 1% оппозиционных каналов и только они рассказывали о коррупции в верхних эшелонах власти. После 2014 года о коррупции рассказывали все каналы, разве что кроме спортивных. Поэтому доверие к власти фантастически упало", - цитирует социолога "РБК-Україна"

"Действительно, нет других кандидатов. Все перечисленные в списках были и раньше, у них очень большой антирейтинг. У Порошенко, например, несмотря на достаточно высокие электоральные показатели - до 20%, антирейтинг равен 70%, то есть 70% никогда за него не проголосуют. это такой потолок. У него есть шансы только в ситуации, если вообще не появится ни один другой перспективный кандидат", - отметил Паниотто.

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"У Зеленского был очень высокий уровень доверия, поэтому даже при большом падении остатки этого показателя доверия сохраняются. К тому же сам он не выглядит как человек, который касается каких-то коррупционных скандалов. И пока все, что возникало, касается его окружения.

Поэтому он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, который не умеет подбирать кадры, не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, которую обещала. Лично к нему пока остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному", - сказал социолог.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 26,5% украинцев, которые определились и пошли бы голосовать, сообщила социологическая группа "Рейтинг". В первом туре выборов президента 31 марта 2019 года за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей.