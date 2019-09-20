Почему Украина не подписала "формулу Штайнмайера"

Дело в техническом недоразумении. ФОТО: УНИАН

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не согласовала письменно "формулу Штайнмайера" из-за технического недоразумения.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"В среду в Минске Трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание" нормандской четверки "о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал Пристайко.

"Возможно, к этому тексту, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или отнято. Ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - или останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должно решить Трехсторонняя контактная группа".

Следующая встречи ТКГ может произойти в форматы видеоконференции, отметил министр.

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко согласился на так называемую "формулу Штайнмайера", чтобы урегулировать ситуацию на оккупированной части Донбасса. "Формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.