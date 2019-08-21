Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны

Партия "Слуга народу" получит места поближе к президиуму.

Партия "Слуга народу" взяла себе места поближе к трибуне, чтобы не давать ее блокировать. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Сделали для того, чтобы исключить блокирование трибуны и президиума. Другие фракции могут, конечно, как делал Ляшко, встать с мест, подойти к трибуне. Но у "Слуга народу" - огромная численность. Как только будут видеть, что какая-то фракция или Медведчука, или Порошенко пытается заблокировать трибуну, будут контрдействовать. Людей на это у них хватит - нейтрализовать любую попытку блокировки.

Новый парламент будет работать более спокойно, чем предыдущий. Будет меньше конфликтов возле президиума.

Ситуация может поменяться только тогда, когда возникнут какие-то противоречия внутри правящей фракции", - говорит Владимир Фесенко.

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Ранее новоизбранный нардеп Ирина Геращенко сообщала, что рабочая подгруппа согласовала принцип рассадки будущих депутатов. "Слуга народу" будет в зале возле президиума и ложи правительства и гостевой. Другие фракции получили места в глубине зала.