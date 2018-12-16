Почему не трогают Новинского

Президент Петр Порошенко рассказал о разговоре с бывшим "регионалом" Вадимом Новинским. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко не будет давать указаний задерживать нардепа из "Оппоблока" Вадима Новинского. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Если я сейчас буду давать указания задерживать кого-то - Новинского или не Новинского. Это касается многих. Это усиление позиции этих лиц при обращении в будущем в Европейский суд по правам человека. У нас есть практика, когда власть вмешивается, происходит усиление позиции тех или других", - пояснил он.

"Я не указываю указательным перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не функция президента", - продолжил Порошенко.

Президент заявил: "Да, я общался с Новинским. Общался накануне 14 октября. Потому что знал, что они планируют привезти "титушок". И лично предупредил: тогда мы будем реагировать, если хоть один автобус "титушок" появится возле Лавры".

"И как вы видите, 14 октября так же как и 15 декабря эти месседжи от президента были услышаны", - сказал Порошенко.

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В декабре 2016-го Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Нардепа подозревают в причастности к незаконному лишению свободы архиепископа Александра Драбинко 2013-го. Тогда Драбинко был помощником ныне покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира Сабодана. В феврале 2014-го Петр Порошенко назвал Новинского "с*кой православной".