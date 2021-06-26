Почему Германия не хочет давать Украине оружие

Германия не хочет продавать оружие странам Восточной Европы. Фото: Pexels

В Германии осторожно относится к предоставлению оружия странам Восточной Европы.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала об этом в интервью "Дзеркалу тижня".

"Для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет", - сказала она.

"22 июня была символическая дата - 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона. Это действительно сложно", - отметила дипломатка.

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Ее спросили, почему Германия продает много оружия Египту и другим странам Ближневосточного региона, участвующих в конфликте в Йемене. Фельдгузен сказала, что это не Восточная Европа.

Канцлер Германии Ангела Меркель говорить с президентом США Джозефом Байденом об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Встреча обоих состоится в Вашингтоне 15 июля.