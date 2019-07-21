По 10 бюллетеней в одни руки: во Львове зафиксировали нарушения на выборах

По словам главы участковой комиссии, женщина сама взяла бюллетени со стола. Фото: www.rbc.ua

Во Львове на избирательном участке человеку выдали сразу 10 бюллетеней.

Женщина заполнила эти бюллетени и бросила их в урну, передает Громадське.

"Из-за невнимательности и отсутствие опыта у членов УИК, которые выдавали избирательные бюллетени, женщина получила на руки 10 бюллетеней для голосования в мажоритарном округе. Для удобства члены комиссии погрупувалы бюллетени по 10 штук. Избирательный ящик, куда бросили бюллетени, опечатали, хотя и с определенным опозданием", - сообщили в комитете избирателей Львовщины.

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По словам главы участковой комиссии Валентины Матвеевой, женщина сама взяла бюллетени со стола.

Правоохранители опросили женщину, 1995 года рождения, и главу комиссии.

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.